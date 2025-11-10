Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра
22:44 10.11.2025
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра

В Москве возбудили уголовное дело после ампутации кистей рук пациентке соццентра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вредя здоровью возбуждено после того, как постоялице социального центра в Москве пришлось ампутировать кисти рук из-за халатности сотрудников центра, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в столичном социальном доме "Обручевский" постоялице ампутировали кисти рук после того, как персонал якобы связал ее шерстяными колготками.
Позже в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что департамент сотрудничает с правоохранительными органами по факту халатности сотрудников столичного социального дома "Обручевский" в отношении постоялицы.
"Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного главка СК Дмитрия Беляева доложить о ходе расследования уголовного дела.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
