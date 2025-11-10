В Москве возбудили дело после ампутации рук постоялице соццентра

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вредя здоровью возбуждено после того, как постоялице социального центра в Москве пришлось ампутировать кисти рук из-за халатности сотрудников центра, сообщили в Уголовное дело о причинении тяжкого вредя здоровью возбуждено после того, как постоялице социального центра в Москве пришлось ампутировать кисти рук из-за халатности сотрудников центра, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в столичном социальном доме "Обручевский" постоялице ампутировали кисти рук после того, как персонал якобы связал ее шерстяными колготками.

Позже в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили РИА Новости, что департамент сотрудничает с правоохранительными органами по факту халатности сотрудников столичного социального дома "Обручевский" в отношении постоялицы.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту расследуется уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного главка СК Дмитрия Беляева доложить о ходе расследования уголовного дела.