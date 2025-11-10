https://ria.ru/20251110/moskva-2053987736.html
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
Суд арестовал пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро, женщина заявила, что девочка "громко смеялась", смотря на нее, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:01:00+03:00
2025-11-10T17:01:00+03:00
2025-11-10T17:01:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986790_202:27:1028:492_1920x0_80_0_0_d9020b0df0ed3678e1a2a2f9cb3429d0.jpg
https://ria.ru/20251110/politsiya-2053903337.html
https://ria.ru/20251107/zaderzhanie-2053461767.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986790_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_bf0ba333230d732f967c2349b04e99f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
В Москве суд арестовал пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в метро
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Суд арестовал пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро, женщина заявила, что девочка "громко смеялась", смотря на нее, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Москвы.
По предварительной версии, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на пути. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что женщина вину не признала.
"С учетом позиции прокуратуры московского метрополитена суд заключил под стражу 64-летнюю женщину, толкнувшую девочку на пути в столичной подземке... В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей данной меры пресечения", - говорится в сообщении.
По словам фигурантки, "девушка громко смеялась" и смотрела на нее. "Я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти", - заявила пенсионерка.
Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
По информации пресс-службы столичных судов, Черëмушкинский райсуд Москвы
отправил Галину Малухину под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.