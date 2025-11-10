Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
17:01 10.11.2025
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро
2025-11-10T17:01:00+03:00
2025-11-10T17:01:00+03:00
В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро

В Москве суд арестовал пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в метро

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд арестовал пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро, женщина заявила, что девочка "громко смеялась", смотря на нее, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По предварительной версии, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на пути. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что женщина вину не признала.
"С учетом позиции прокуратуры московского метрополитена суд заключил под стражу 64-летнюю женщину, толкнувшую девочку на пути в столичной подземке... В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей данной меры пресечения", - говорится в сообщении.
По словам фигурантки, "девушка громко смеялась" и смотрела на нее. "Я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти", - заявила пенсионерка.
Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
По информации пресс-службы столичных судов, Черëмушкинский райсуд Москвы отправил Галину Малухину под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.
