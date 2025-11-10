В Москве арестовали пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд арестовал пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро, женщина заявила, что девочка "громко смеялась", смотря на нее, сообщается в Суд арестовал пенсионерку, столкнувшую ребенка на пути в метро, женщина заявила, что девочка "громко смеялась", смотря на нее, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По предварительной версии, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на пути. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что женщина вину не признала.

"С учетом позиции прокуратуры московского метрополитена суд заключил под стражу 64-летнюю женщину, толкнувшую девочку на пути в столичной подземке... В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей данной меры пресечения", - говорится в сообщении.

По словам фигурантки, "девушка громко смеялась" и смотрела на нее. "Я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти", - заявила пенсионерка.

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.