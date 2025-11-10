В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими факт халатности сотрудников столичного социального дома "Обручевский" в отношении постоялицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Халатность, проявленная сотрудниками (социального дома - ред.), привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой. По факту произошедшего ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, все виновные понесут наказание в соответствии с законом", - рассказали в пресс-службе, комментируя случившееся.