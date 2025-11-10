https://ria.ru/20251110/moskva-2053986133.html
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский" - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими факт халатности сотрудников столичного... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:56:00+03:00
2025-11-10T16:56:00+03:00
2025-11-10T16:56:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251006/davka-2046646584.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"
В Москве расследуют халатность в соцдоме "Обручевский" в отношении постоялицы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими факт халатности сотрудников столичного социального дома "Обручевский" в отношении постоялицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что постоялице социального дома "Обручевский" в Москве
ампутировали кисти рук после того, как персонал якобы связал ее шерстяными колготками.
"Халатность, проявленная сотрудниками (социального дома - ред.), привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой. По факту произошедшего ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, все виновные понесут наказание в соответствии с законом", - рассказали в пресс-службе, комментируя случившееся.