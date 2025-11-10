Рейтинг@Mail.ru
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/moskva-2053986133.html
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский" - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими факт халатности сотрудников столичного... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:56:00+03:00
2025-11-10T16:56:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251006/davka-2046646584.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве расследуют халатность сотрудников соцдома "Обручевский"

В Москве расследуют халатность в соцдоме "Обручевский" в отношении постоялицы

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сотрудничает с правоохранительными органами, расследующими факт халатности сотрудников столичного социального дома "Обручевский" в отношении постоялицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что постоялице социального дома "Обручевский" в Москве ампутировали кисти рук после того, как персонал якобы связал ее шерстяными колготками.
"Халатность, проявленная сотрудниками (социального дома - ред.), привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой. По факту произошедшего ведутся следственные действия, мы сотрудничаем с правоохранительными органами, все виновные понесут наказание в соответствии с законом", - рассказали в пресс-службе, комментируя случившееся.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СК завел дело о халатности после давки в иркутской школе
6 октября, 14:40
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала