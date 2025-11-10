Рейтинг@Mail.ru
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
15:07 10.11.2025 (обновлено: 16:27 10.11.2025)
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент... РИА Новости, 10.11.2025
2025
Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. 10 ноября 2025
Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. 10 ноября 2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент РИА Новости.
По направлению к центру города флагами стран украшен Ленинский проспект до станции метро Октябрьская.
Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
9 ноября, 15:25
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
9 ноября, 15:25
 
