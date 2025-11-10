https://ria.ru/20251110/moskva-2053898760.html
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
Следствие просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку, ее обвиняют в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в...
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
