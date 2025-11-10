Рейтинг@Mail.ru
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 10.11.2025 (обновлено: 12:24 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/moskva-2053898760.html
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки
Следствие просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку, ее обвиняют в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:58:00+03:00
2025-11-10T12:24:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053903015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0277cab0b911cfb9c2db89ab5ccd33ca.jpg
https://ria.ru/20251101/zaderzhanie-2052265747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент падения подростка на рельсы
Момент падения подростка на рельсы
2025-11-10T10:58
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053903015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_acd64661d016a509e806f91bfd6fc75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский метрополитен
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский метрополитен
В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки

В Москве толкнувшую в метро девочку пенсионерку обвинили в покушении на убийство

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку, ее обвиняют в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... По данным следствия, в дневное время 9 ноября 2025 года женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции "Таганская" Московского метрополитена, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь", - говорится в сообщении.
В настоящее время ребенок находится под присмотром родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подчеркивается, что подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. В понедельник следствие будет ходатайствовать об аресте женщины.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
1 ноября, 10:53
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала