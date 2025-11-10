Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве пенсионерку обвинили в покушении на убийство 13-летней девочки

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следствие просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку, ее обвиняют в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... По данным следствия, в дневное время 9 ноября 2025 года женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции "Таганская" Московского метрополитена , на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь", - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок находится под присмотром родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.