У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:50 10.11.2025
У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории
У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 10.11.2025
москва
москва, петр бирюков, общество
У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортной и функциональной городской среды для местных жителей, организация быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ второго этапа вошла улица Новотетерки", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12,7 тысячи квадратных метров, на проезжей части уложили 20,7 тысячи "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для автомобилистов организовали парковки на более чем 390 машино-мест, модернизировали систему освещения - оборудовали около 160 фонарей с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.
На улице Новотетерки на месте снесенных гаражей появился спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком, площадками для стритбола и волейбола.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ обустроили почти 18 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью запланирована высадка более 60 деревьев.
В рамках первого этапа благоустройства обновили улицу 2-ю Владимирскую, по которой проходит путь к станции МЦД-4 Кусково.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
