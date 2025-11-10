Проектное решение благоустройства территории у станций МЦД Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково

Проектное решение благоустройства территории у станций МЦД Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково

У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий возле станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортной и функциональной городской среды для местных жителей, организация быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ второго этапа вошла улица Новотетерки", - отметил Бирюков

Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

"Тротуары расширили и заменили на них покрытие общей площадью более 12,7 тысячи квадратных метров, на проезжей части уложили 20,7 тысячи "квадратов" асфальта, обновили разметку и установили дорожные знаки. Для автомобилистов организовали парковки на более чем 390 машино-мест, модернизировали систему освещения - оборудовали около 160 фонарей с энергоэффективными светильниками", - рассказал Бирюков.

На улице Новотетерки на месте снесенных гаражей появился спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком, площадками для стритбола и волейбола.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ обустроили почти 18 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью запланирована высадка более 60 деревьев.