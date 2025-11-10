https://ria.ru/20251110/moskva-2053865565.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшие осадки ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мороси или слабых дождей. Днем в столице плюс 4 - плюс 6, по области - от плюс 2 до плюс 7 градусов", - рассказал Леус
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.