Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:50 10.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшие осадки ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:50:00+03:00
2025-11-10T07:50:00+03:00
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются небольшие осадки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Небольшие осадки ожидаются местами в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс шести градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мороси или слабых дождей. Днем в столице плюс 4 - плюс 6, по области - от плюс 2 до плюс 7 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
Погода в ноябре 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
7 ноября, 11:48
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
