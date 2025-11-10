https://ria.ru/20251110/moshenniki-2053850852.html
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты - РИА Новости, 10.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты
Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:28:00+03:00
2025-11-10T02:28:00+03:00
2025-11-10T04:37:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20251109/mvd-2053760286.html
https://ria.ru/20251109/moshenniki-2053732861.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты
Мошенники под видом работодателей просят жертв оформлять кредитные карты
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса, после чего с ней связался "специалист" и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение, на что она согласилась.
Для начала работы мошенники попросили девушку оформить кредитную карту, а затем переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд. При этом злоумышленники обещали гарантированный возврат средств.
Потерпевшая сделала несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой "комиссии".
В полиции призвали граждан никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.