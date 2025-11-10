Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты - РИА Новости, 10.11.2025
02:28 10.11.2025 (обновлено: 04:37 10.11.2025)
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты
Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах...
происшествия
происшествия
Происшествия
В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты

Мошенники под видом работодателей просят жертв оформлять кредитные карты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса, после чего с ней связался "специалист" и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение, на что она согласилась.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
Вчера, 11:01
Для начала работы мошенники попросили девушку оформить кредитную карту, а затем переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд. При этом злоумышленники обещали гарантированный возврат средств.
Потерпевшая сделала несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой "комиссии".
В полиции призвали граждан никогда не переводить предоплату до получения кредита, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, а также проверять интернет-ресурсы и быть внимательными.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники могут заполучить паспортные данные жертв
Вчера, 02:13
 
Происшествия
 
 
