В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мошенники под видом работодателей просят кандидатов оформлять кредитные карты и переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, одна из потерпевших нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса, после чего с ней связался "специалист" и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение, на что она согласилась.

Для начала работы мошенники попросили девушку оформить кредитную карту, а затем переводить на их счета деньги якобы для рабочих нужд. При этом злоумышленники обещали гарантированный возврат средств.

Потерпевшая сделала несколько переводов, но ни работу, ни возврата денег так и не получила.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать личные данные и деньги россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой "комиссии".