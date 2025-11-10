Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал, что убитый в 2018 году Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бутырский суд Москвы в апреле признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и определил прекратить его дело в связи со смертью. Решение обжаловала защита, которая просила признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его.

Сегодня Мосгорсуд , рассматривая жалобу, внес в решение изменения. Формулировку "признать виновным" изменили на "признать совершившим преступления".

"В остальной части определение Бутырского суда Москвы оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.

Хачатуряна посмертно судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.