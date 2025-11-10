Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей
18:52 10.11.2025
Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей
Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей - РИА Новости, 10.11.2025
Мосгорсуд признал, что Хачатурян совершил преступления против дочерей
Мосгорсуд признал, что убитый в 2018 году Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.11.2025
происшествия, москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал, что убитый в 2018 году Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бутырский суд Москвы в апреле признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и определил прекратить его дело в связи со смертью. Решение обжаловала защита, которая просила признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его.
Сегодня Мосгорсуд, рассматривая жалобу, внес в решение изменения. Формулировку "признать виновным" изменили на "признать совершившим преступления".
"В остальной части определение Бутырского суда Москвы оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
Хачатуряна посмертно судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. Однако в феврале 2021 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для рассмотрения в суд.
