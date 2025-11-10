https://ria.ru/20251110/morozov-2053887145.html
Глава КХЛ: пойманный на допинге Морозов раскаялся и хочет вернуться к игре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости, что нападающий московского "Спартака" Иван Морозов раскаялся в употреблении веществ, считающихся допингом, и хочет вернуться в хоккей.
В сентябре стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в допинг-пробе Морозова запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации был сокращен с четырех лет до одного месяца.
«
"Да, конечно (раскаивается). Он сам говорил об этом в интервью, признал ошибку и отметил, что хочет вернуться в хоккей. Думаю, когда под угрозой оказывается твоя профессиональная карьера, к которой ты шел долгие годы, и она может оборваться из-за одного неправильного поступка, это заставляет серьезно переосмыслить многое. Это большой урок не только для него, но и для всех спортсменов", - сказал президент КХЛ.
В прошлом регулярном чемпионате Морозов стал вторым бомбардиром "красно-белых" с 50 набранными очками (19 шайб + 31 результативная передача). В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах и набрал 5 баллов (1+4).
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.