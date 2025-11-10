https://ria.ru/20251110/monson--2053983127.html
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости поддержал запрет трансгендерным* атлетам (движение ЛГБТ признано экстремистским и... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T16:47:00+03:00
2025-11-10T16:47:00+03:00
2025-11-10T16:53:00+03:00
джефф монсон
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
единоборства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013849710_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_749e09dc38f6f51d883c82fe3ac8257e.jpg
/20250501/angliya-2014564522.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013849710_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5c48da36b37002d9d846ee5c0b7eba5c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джефф монсон, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Джефф Монсон, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Единоборства
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
Монсон поддержал запрет трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на ОИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости поддержал запрет трансгендерным* атлетам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК)
запретит трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных* спортсменов до Игр.
«
"Когда речь заходит о спорте, я считаю, что у трансгендерных* спортсменов есть несправедливое преимущество — генетическое, связанное с тестостероном, с биологией в целом. Я не думаю, что это честно", - сказал Монсон.
"Но при этом я считаю, что все спортсмены имеют право соревноваться. Если есть достаточно трансгендерных* спортсменов, которые хотят участвовать, — это прекрасно. Но тогда для них нужно создать отдельную категорию — мужскую, женскую и трансгендерную*. Тогда они будут соревноваться с другими трансгендерными* спортсменами, и это будет абсолютно равные условия, абсолютно честно. Не будет никаких вопросов — победитель есть победитель, без споров о биологии или генетике", - отметил Монсон
.
По словам бойца ММА, мужчина, переходящий в женскую категорию и соревнующийся с женщинами, получает несправедливое преимущество. "Если бы я, например, побрился, стал принимать гормоны и заявил, что теперь я женщина, а потом вышел соревноваться против женщин — это было бы, на мой взгляд, безумие. Это несправедливо, это абсурд", - добавил Монсон.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.