Рейтинг@Mail.ru
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:47 10.11.2025 (обновлено: 16:53 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/monson--2053983127.html
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости поддержал запрет трансгендерным* атлетам (движение ЛГБТ признано экстремистским и... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T16:47:00+03:00
2025-11-10T16:53:00+03:00
джефф монсон
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
единоборства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013849710_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_749e09dc38f6f51d883c82fe3ac8257e.jpg
/20250501/angliya-2014564522.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013849710_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5c48da36b37002d9d846ee5c0b7eba5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джефф монсон, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Джефф Монсон, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт, Единоборства
Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх

Монсон поддержал запрет трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на ОИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДжефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джефф Монсон. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости поддержал запрет трансгендерным* атлетам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным* атлетам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. В настоящий момент МОК предоставляет международным федерациям возможность самостоятельно принимать решение в вопросе допуска трансгендерных* спортсменов до Игр.
«

"Когда речь заходит о спорте, я считаю, что у трансгендерных* спортсменов есть несправедливое преимущество — генетическое, связанное с тестостероном, с биологией в целом. Я не думаю, что это честно", - сказал Монсон.

"Но при этом я считаю, что все спортсмены имеют право соревноваться. Если есть достаточно трансгендерных* спортсменов, которые хотят участвовать, — это прекрасно. Но тогда для них нужно создать отдельную категорию — мужскую, женскую и трансгендерную*. Тогда они будут соревноваться с другими трансгендерными* спортсменами, и это будет абсолютно равные условия, абсолютно честно. Не будет никаких вопросов — победитель есть победитель, без споров о биологии или генетике", - отметил Монсон.
По словам бойца ММА, мужчина, переходящий в женскую категорию и соревнующийся с женщинами, получает несправедливое преимущество. "Если бы я, например, побрился, стал принимать гормоны и заявил, что теперь я женщина, а потом вышел соревноваться против женщин — это было бы, на мой взгляд, безумие. Это несправедливо, это абсурд", - добавил Монсон.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
Футболистки женской сборной Англии по футболу - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Англии запретили трансгендерам* участвовать в женских футбольных турнирах
1 мая, 13:14
 
ЕдиноборстваДжефф МонсонМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала