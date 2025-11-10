Монсон поддержал запрет трансгендерам* соревноваться с женщинами на Играх

"Когда речь заходит о спорте, я считаю, что у трансгендерных* спортсменов есть несправедливое преимущество — генетическое, связанное с тестостероном, с биологией в целом. Я не думаю, что это честно", - сказал Монсон.

По словам бойца ММА, мужчина, переходящий в женскую категорию и соревнующийся с женщинами, получает несправедливое преимущество. "Если бы я, например, побрился, стал принимать гормоны и заявил, что теперь я женщина, а потом вышел соревноваться против женщин — это было бы, на мой взгляд, безумие. Это несправедливо, это абсурд", - добавил Монсон.