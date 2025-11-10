Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, отметив, что речь идет не о сохранении памяти, а о "рецидиве зла".
Руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович ранее сообщил, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов. А в воскресенье был открыт очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз.
"Сегодня молдавский режим чтит карателей, а завтра повторит их преступления. Это не память, а рецидив зла", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.