14:51 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/moldaviya-2053952368.html
Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции
Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции
2025-11-10T14:51:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
германия
илан шор
майя санду
в мире, молдавия, румыния, германия, илан шор, майя санду
Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, отметив, что речь идет не о сохранении памяти, а о "рецидиве зла".
Руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович ранее сообщил, что с середины октября в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов. А в воскресенье был открыт очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз.
"Сегодня молдавский режим чтит карателей, а завтра повторит их преступления. Это не память, а рецидив зла", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подмене демократических процессов
25 октября, 16:44
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в подмене демократических процессов
25 октября, 16:44
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Молдавии предупредили о риске от разрыва соглашения о безвизе с СНГ
9 ноября, 22:40
 
В миреМолдавияРумынияГерманияИлан ШорМайя Санду
 
 
