В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между странами, сообщил в понедельник лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон.

"Россия была и остаётся стратегическим партнёром Республики Молдова, и мы убеждены, что восстановление полноценного сотрудничества отвечает интересам наших граждан и всей страны", - подчеркнул Додон.