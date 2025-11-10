Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон
14:10 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/moldaviya-2053941278.html
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон - РИА Новости, 10.11.2025
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T14:10:00+03:00
2025-11-10T14:10:00+03:00
в мире, россия, молдавия, белоруссия, игорь додон, майя санду, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, Молдавия, Белоруссия, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Молдавии предлагают создать группу дружбы с Госдумой, заявил Додон

Додон: соцпартия Молдавии предлагает создать группу дружбы с Госдумой

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов создаст неофициальную группу дружбы парламента с Госдумой России для развития конструктивного диалога между странами, сообщил в понедельник лидер политсилы, экс-президент Игорь Додон.
Ранее Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия. В четверг вице-спикер от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Дойна Герман подтвердила, что парламент Молдавии отказывается от групп дружбы с Россией и Белоруссией.
Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Молдавии предупредили о риске от разрыва соглашения о безвизе с СНГ
9 ноября, 22:40
"Фракция социалистов инициирует создание неофициальной группы дружбы между парламентом Республики Молдова и Государственной Думой Российской Федерации. К участию в её работе будут приглашены все депутаты, заинтересованные в развитии конструктивного диалога с Россией", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, он обсудил этот вопрос с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым. В беседе с дипломатом Додон констатировал, что правительство правящей партии "Действие и солидарность" вопреки национальным интересам продолжает курс на русофобскую политику.
"Россия была и остаётся стратегическим партнёром Республики Молдова, и мы убеждены, что восстановление полноценного сотрудничества отвечает интересам наших граждан и всей страны", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Русская община в Молдавии выступила против закрытия РЦНК в Кишиневе
6 ноября, 18:56
 
В миреРоссияМолдавияБелоруссияИгорь ДодонМайя СандуДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
