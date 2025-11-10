В Молдавии призвали власти отказаться от конфронтации с Россией

КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) требует от молдавских властей перестать вести конфронтационную политику с Россией и выражает протест против закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе (РЦНК).
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Центральный комитет Партии коммунистов Республики Молдова выражает решительный протест в связи с решением правительства о закрытии Российского центра науки и культуры. Мы имеем дело с зашоренными и закомплексованными невеждами, для которых все русское, включая подлинные бриллианты из мировой сокровищницы культуры, вызывает припадки немотивированного бешенства. Мы в категоричной форме требуем отказаться от конфронтационных действий, которые ставят под угрозу многовековые гуманитарные и культурные связи между нашими народами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Оппозиция отмечает, что РЦНК на протяжении десятилетий поддерживал многовековые гуманитарные и культурные связи между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Поэтому чрезвычайно недружественный шаг российских властей вступает в прямое противоречие с базовым договором о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдовой и Российской Федерацией.
Коммунисты подчеркивают, что "основания" для закрытия Русского дома поражают бездоказательностью, бестолковостью и бессмысленностью.
"Страна – в шаге от тотального краха. От нового правительства ожидали энергичного включения в решение этих горящих проблем. Но оно свои приоритеты обозначило – искоренение культуры, геополитическая истерика, идеологический диктат, продолжение агрессивной, провокационной конфронтации с Россией", - подчеркивается в заявлении компартии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.