В Молдавии призвали власти отказаться от конфронтации с Россией

"Центральный комитет Партии коммунистов Республики Молдова выражает решительный протест в связи с решением правительства о закрытии Российского центра науки и культуры. Мы имеем дело с зашоренными и закомплексованными невеждами, для которых все русское, включая подлинные бриллианты из мировой сокровищницы культуры, вызывает припадки немотивированного бешенства. Мы в категоричной форме требуем отказаться от конфронтационных действий, которые ставят под угрозу многовековые гуманитарные и культурные связи между нашими народами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.