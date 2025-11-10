Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил план мероприятий по развитию отрасли редкоземельных и редких металлов, его подписание планируется до декабря, рассказал журналистам замглавы ведомства Михаил Юрин.
"У нас есть поручение президента по формированию плана мероприятий. Этот план мероприятий Минпромторгом подготовлен. Он направлен в заинтересованные ведомства и компании для обсуждения с отраслью. И мы планируем, что до декабря его подпишем", — сказал он.
В начале октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минэкономразвития РФ, Роснедр, крупнейших производителей и отраслевых организаций.
Мантуров поручил Минпромторгу РФ внести проект плана по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в правительство РФ до конца ноября текущего года после межведомственного согласования. Проект включает мероприятия по трем основным направлениям: горнодобывающий, металлургический переделы, обрабатывающий передел и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.