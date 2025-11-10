Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/metally-2053974564.html
Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов
Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов - РИА Новости, 10.11.2025
Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов
Минпромторг РФ подготовил план мероприятий по развитию отрасли редкоземельных и редких металлов, его подписание планируется до декабря, рассказал журналистам... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:15:00+03:00
2025-11-10T16:15:00+03:00
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_0:88:768:520_1920x0_80_0_0_8bb070cc0a45c761baf7d2bfc0720e0e.jpg
https://ria.ru/20250810/metall-2034427971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/43337/03/433370382_25:0:756:548_1920x0_80_0_0_d3e0a227bb86af705998aa68d5e4cc1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных металлов

Минпромторг подготовил план по развитию отрасли редкоземельных и редких металлов

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовил план мероприятий по развитию отрасли редкоземельных и редких металлов, его подписание планируется до декабря, рассказал журналистам замглавы ведомства Михаил Юрин.
«
"У нас есть поручение президента по формированию плана мероприятий. Этот план мероприятий Минпромторгом подготовлен. Он направлен в заинтересованные ведомства и компании для обсуждения с отраслью. И мы планируем, что до декабря его подпишем", — сказал он.
В начале октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минэкономразвития РФ, Роснедр, крупнейших производителей и отраслевых организаций.
Мантуров поручил Минпромторгу РФ внести проект плана по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в правительство РФ до конца ноября текущего года после межведомственного согласования. Проект включает мероприятия по трем основным направлениям: горнодобывающий, металлургический переделы, обрабатывающий передел и производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Экскаватор с рудой - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Россия может войти в топ-5 рынка редкоземельных металлов, заявили эксперты
10 августа, 13:19
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала