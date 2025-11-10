Месси хочет вернуться на стадион "Барселоны", чтобы попрощаться

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион "Барселоны" "Камп Ноу" и заявил, что хотел бы вернуться на него, чтобы попрощаться как игрок.
Месси выступал за испанскую "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
"Вчера вечером я снова побывал в месте, по которому тоскую всей душой. В месте, где я был безмерно счастлив, где вы заставляли меня чувствовать себя тысячу раз самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, я смогу когда-нибудь вернуться, чтобы попрощаться как игрок", - написал Месси в Instagram*.
В 2021 году аргентинец перешел в французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
