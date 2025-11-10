Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия Толстого, отметив его труд на благо Родины.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая – для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него", - говорится в телеграмме с соболезнованиями коллегам, родным и близким Толстого, текст приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что Толстому по праву принадлежит "особая страница в истории Санкт-Петербургского университета".

"Он был одним из наиболее авторитетных ученых в сфере гражданского права. Его фундаментальные труды стали значимой частью научного наследия России и продолжают служить ориентиром для новых поколений отечественных юристов", - отметил он.

Зампред Совбеза РФ добавил, что Толстой навсегда останется в памяти как человек, беззаветно преданный делу всей своей жизни, наделенный особым внутренним достоинством и принципиальностью.

"Он был для многих из нас любимым преподавателем и авторитетным наставником. В нем соединялись требовательность и уважение к студенческой мысли. Заложенный им интеллектуальный и духовный фундамент служит для всех его учеников и последователей прочной опорой в жизни, в отношении к своему профессиональному долгу, в труде на благо Родины", - заметил Медведев.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ ).

Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.