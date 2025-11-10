Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого - РИА Новости, 10.11.2025
21:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/medvedev-2054042470.html
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:18:00+03:00
2025-11-10T21:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053926694_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b43863bb535bc2f40d0b9c61de865141.jpg
2025
Новости
общество, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет
Общество, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербургский государственный университет
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Толстого

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого

© Фото : Санкт-Петербургский государственный университетПрофессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия Толстого, отметив его труд на благо Родины.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия (Юрия) Кирилловича Толстого. Это тяжелая и невосполнимая утрата для отечественной и мировой юридической науки. Но еще большая – для всех, кто знал этого замечательного человека, имел счастливую возможность учиться у него", - говорится в телеграмме с соболезнованиями коллегам, родным и близким Толстого, текст приводит секретариат зампреда Совбеза РФ.
Медведев подчеркнул, что Толстому по праву принадлежит "особая страница в истории Санкт-Петербургского университета".
"Он был одним из наиболее авторитетных ученых в сфере гражданского права. Его фундаментальные труды стали значимой частью научного наследия России и продолжают служить ориентиром для новых поколений отечественных юристов", - отметил он.
Зампред Совбеза РФ добавил, что Толстой навсегда останется в памяти как человек, беззаветно преданный делу всей своей жизни, наделенный особым внутренним достоинством и принципиальностью.
"Он был для многих из нас любимым преподавателем и авторитетным наставником. В нем соединялись требовательность и уважение к студенческой мысли. Заложенный им интеллектуальный и духовный фундамент служит для всех его учеников и последователей прочной опорой в жизни, в отношении к своему профессиональному долгу, в труде на благо Родины", - заметил Медведев.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
 
ОбществоДмитрий МедведевСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
