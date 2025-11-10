Рейтинг@Mail.ru
05:49 10.11.2025 (обновлено: 09:07 10.11.2025)
Девушку публично казнили за видео в TikTok
Девушку публично казнили за видео в TikTok
На севере Мали похитили и казнили местную жительницу Мариам Сиссе за то, что она публиковала видео в TikTok, пишет портал SCMP со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:49:00+03:00
2025-11-10T09:07:00+03:00
в мире
мали
ливия
азавад
мали
ливия
азавад
в мире, мали, ливия, азавад
В мире, Мали, Ливия, Азавад
Столица Мали
Столица Мали
Столица Мали
Столица Мали. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На севере Мали похитили и казнили местную жительницу Мариам Сиссе за то, что она публиковала видео в TikTok, пишет портал SCMP со ссылкой на местные власти.
"Предполагаемые джихадисты на севере Мали похитили молодую женщину, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее", — говорится в публикации.
Как сообщил брат погибшей, ее обвинили в том, что она сообщала малийской армии о передвижениях джихадистов. По его словам, после похищения Сиссе отвезли на мотоцикле на Центральную площадь в городе Тонка, где впоследствии застрелили.
На севере Мали сохраняется напряженная ситуация. Кризис в стране стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии — тогда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
Солдаты в Мали
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
 
В мире, Мали, Ливия, Азавад
 
 
