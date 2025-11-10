https://ria.ru/20251110/mali-2053859305.html
Девушку публично казнили за видео в TikTok
Девушку публично казнили за видео в TikTok - РИА Новости, 10.11.2025
Девушку публично казнили за видео в TikTok
На севере Мали похитили и казнили местную жительницу Мариам Сиссе за то, что она публиковала видео в TikTok, пишет портал SCMP со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T05:49:00+03:00
2025-11-10T05:49:00+03:00
2025-11-10T09:07:00+03:00
в мире
мали
ливия
азавад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_344e811fba74e5e525c2ea39dc36dd53.jpg
https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html
мали
ливия
азавад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_361ec79ddf7536bfbb2aa4d127644af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, ливия, азавад
В мире, Мали, Ливия, Азавад
Девушку публично казнили за видео в TikTok
SCMP: на севере Мали джихадисты публично казнили девушку за видео в TikTok