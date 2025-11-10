Рейтинг@Mail.ru
Названа первая звезда недели в НХЛ
Хоккей
 
21:52 10.11.2025 (обновлено: 23:24 10.11.2025)
Названа первая звезда недели в НХЛ
Названа первая звезда недели в НХЛ
Форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Названа первая звезда недели в НХЛ

Форвард "Колорадо" Маккиннон признан первой звездой недели в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Колорадо"Натан Маккиннон
Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Колорадо"
Натан Маккиннон. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Канадец набрал 10 очков (4 гола + 6 передач) в трех матчах. Хоккеист стал вторым игроком за последние 25 лет в НХЛ, набравшим не менее четырех очков в течение двух дней подряд. 8 ноября он набрал 4 очка (2+2) во встрече с "Эдмонтон Ойлерз" (9:1), а 9 ноября отметился 5 результативными баллами (2+3) в игре с "Ванкувер Кэнакс" (5:4 ОТ). Маккиннон лидирует по количеству голов (14) и очков в лиге (29).
Второй звездой недели стал нападающий "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард, заработавший 10 очков (3+7) за четыре матча. Спортсмен в возрасте 20 лет и 113 дней стал 11-м самым молодым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 150 баллов. В настоящее время у него 153 результативных балла (54+99) в 166 матчах регулярных чемпионатов.
Нападающий Лео Карлссон из "Анахайм Дакс" признан третьей звездой недели в НХЛ. Шведский хоккеист набрал 9 очков (5+4) в четырех встречах и забросил победную шайбу в матче "Даллас Старз" (7:5). Также он продлил серию с очками до 10 матчей.
Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей
 
