Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко

МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно такое оружие, как "Буревестник" и "Посейдон".
На совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии на 2026-2030 годы Лукашенко коснулся укрепления обороноспособности государства и напомнил, что страна благодаря хорошим отношениям с Россией располагает тактическим ядерным оружием, а уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс "Орешник".
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39
"...У нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. "Орешник", ядерное вооружение... "Буревестник", "Посейдон" нам не нужен, конечно. Потому что этот "Буревестник" летает сутки, можно запустить с Владивостока - он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, "Посейдон". Что мы, на Нарочи (озеро в Минской области - ред.) будем "Посейдон" запускать?" - сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.