Рейтинг@Mail.ru
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/lukashenko-2053963939.html
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2025
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно такое оружие, как "Буревестник" и "Посейдон". РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:21:00+03:00
2025-11-10T15:21:00+03:00
россия
белоруссия
владивосток
александр лукашенко
владимир путин
валерий герасимов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051591506.html
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053779496.html
россия
белоруссия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владивосток, александр лукашенко, владимир путин, валерий герасимов, в мире
Россия, Белоруссия, Владивосток, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, В мире
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссии не нужно такое оружие, как "Буревестник" и "Посейдон"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно такое оружие, как "Буревестник" и "Посейдон".
На совещании по социально-экономическому развитию Белоруссии на 2026-2030 годы Лукашенко коснулся укрепления обороноспособности государства и напомнил, что страна благодаря хорошим отношениям с Россией располагает тактическим ядерным оружием, а уже в декабре на боевое дежурство поступит комплекс "Орешник".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков прокомментировал заявления из Европы по "Орешнику"
29 октября, 17:39
"...У нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. "Орешник", ядерное вооружение... "Буревестник", "Посейдон" нам не нужен, конечно. Потому что этот "Буревестник" летает сутки, можно запустить с Владивостока - он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, "Посейдон". Что мы, на Нарочи (озеро в Минской области - ред.) будем "Посейдон" запускать?" - сказал Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"
9 ноября, 14:08
 
РоссияБелоруссияВладивостокАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала