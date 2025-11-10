В ЛНР более миллиона человек получили российские паспорта с 2022 года

ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей ЛНР стали гражданами РФ, получив российские паспорта, с 2022 года, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.

"За 9 месяцев 2025 года паспортами Российской Федерации документировано более 8 тысяч жителей республики, в том числе свыше 2 тысяч детей, достигших возраста 14 лет. Общее количество граждан республики, получивших с 2022 года паспорта Российской Федерации – это 1 061 952", - сообщил Кампф.

Глава МВД республики уточнил, что на данный момент не известно количество жителей Республики не вступивших в гражданство РФ

"К сожалению, сегодня мы не можем с уверенностью говорить о количестве наших сограждан, которые так и не приняли для себя решение о вступлении в гражданство России. В первую очередь это обусловлено тем, что численность населения республики на сегодняшний день не определена", - пояснил собеседник агентства.