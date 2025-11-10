Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР более миллиона человек получили российские паспорта с 2022 года - РИА Новости, 10.11.2025
04:03 10.11.2025
В ЛНР более миллиона человек получили российские паспорта с 2022 года
В ЛНР более миллиона человек получили российские паспорта с 2022 года
россия, луганская народная республика
Россия, Луганская Народная Республика
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей ЛНР стали гражданами РФ, получив российские паспорта, с 2022 года, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
"За 9 месяцев 2025 года паспортами Российской Федерации документировано более 8 тысяч жителей республики, в том числе свыше 2 тысяч детей, достигших возраста 14 лет. Общее количество граждан республики, получивших с 2022 года паспорта Российской Федерации – это 1 061 952", - сообщил Кампф.
Схрон с оружием и боеприпасами в Краснодонском округе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Глава МВД ЛНР рассказал, сколько взрывчатки изъяла полиция в 2025 году
02:56
Глава МВД республики уточнил, что на данный момент не известно количество жителей Республики не вступивших в гражданство РФ.
"К сожалению, сегодня мы не можем с уверенностью говорить о количестве наших сограждан, которые так и не приняли для себя решение о вступлении в гражданство России. В первую очередь это обусловлено тем, что численность населения республики на сегодняшний день не определена", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что также неизвестно число граждан, которые в настоящее время проживают за пределами страны и в любое время могут обратиться за получением паспорта в упрощенном порядке.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
01:47
 
