В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Тепловоз с полувагоном при подготовке к маневровым работам сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.