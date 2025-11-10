https://ria.ru/20251110/lenoblast-2053985810.html
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов
Тепловоз с полувагоном при подготовке к маневровым работам сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:55:00+03:00
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
ленинградская область
