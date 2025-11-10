Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов
16:55 10.11.2025 (обновлено: 16:56 10.11.2025)
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов - РИА Новости, 10.11.2025
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов
Тепловоз с полувагоном при подготовке к маневровым работам сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:55:00+03:00
2025-11-10T16:56:00+03:00
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
ленинградская область
происшествия, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов

В Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов, пострадавших нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Тепловоз с полувагоном при подготовке к маневровым работам сошли с рельсов на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 10 ноября на подъездных путях ООО "ВРС-Центр" железнодорожной станции Волховстрой-1 при подготовке к маневровым работам произошел сход тепловоза в сцепке с порожним полувагоном без опрокидывания. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что график движения поездов не нарушен.
Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
ПроисшествияЛенинградская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
