Рейтинг@Mail.ru
Лавров продолжает активно работать, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 10.11.2025 (обновлено: 13:35 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/lavrov-2053935027.html
Лавров продолжает активно работать, заявил Песков
Лавров продолжает активно работать, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Лавров продолжает активно работать, заявил Песков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает активно работать, увидеть его можно будет на публичных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:35:00+03:00
2025-11-10T13:35:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251109/mid-2053781031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Лавров продолжает активно работать, заявил Песков

Песков: Лавров продолжает активно работать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает активно работать, увидеть его можно будет на публичных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимания, все нормально. Когда будут соответствующие мероприятия публичные, тогда вы увидите министра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отсутствии Лаврова на публичных мероприятиях в последнее время.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров назвал настоящих союзников России
Вчера, 14:12
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала