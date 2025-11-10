"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрей Обидин (9-я минута), Никита Михайлов (20, 60), Мак Холлоуэлл (31) и Кирилл Жуков (60). В составе проигравших отличились Джек Родуолд (20), Григорий Панин (29) и Егор Сучков (50).
Защитник уфимцев Александр Комаров отыграл 100-й матч в КХЛ, а его партнер по обороне Алексей Василевский отдал свою 100-ю голевую передачу в лиге. Для также отметившегося результативным пасом нападающего "Лады" Николая Сетдикова эта игра стала в КХЛ 300-й.
"Лада" обыграла "Салават Юлаев" на выезде впервые с 24 сентября 2009 года (3:1), прервав серию из девяти поражений.
Тольяттинцы, набравшие 17 очков, занимают предпоследнюю, десятую строчку в таблице Западной конференции, "Салават Юлаев" (20 очков) идет на Востоке девятым.
В следующем матче "Лада" 12 ноября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", уфимский клуб в тот же день примет петербургский СКА.
