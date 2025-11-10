Рейтинг@Mail.ru
"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:23 10.11.2025 (обновлено: 19:25 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/lada-2054025027.html
"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев"
"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев"
Тольяттинская "Лада" обыграла уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T19:23:00+03:00
2025-11-10T19:25:00+03:00
хоккей
спорт
андрей обидин
никита михайлов
мак холлоуэлл
салават юлаев
лада
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903109860_0:157:1500:1001_1920x0_80_0_0_6233c3250cf5c3ff6acdbb3f05467a14.jpg
/20251106/loko-2053298179.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903109860_49:0:1384:1001_1920x0_80_0_0_1d88dd337fd70c0682513e7fd9f71e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей обидин, никита михайлов, мак холлоуэлл, салават юлаев, лада, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Обидин, Никита Михайлов, Мак Холлоуэлл, Салават Юлаев, Лада, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" впервые с 2009 года одолела в гостях "Салават Юлаев"

"Лада" впервые с 2009 года обыграла в гостях "Салават Юлаев" в КХЛ

© пресс-служба ХК "Лада"Хоккеисты "Лады" в матче КХЛ
Хоккеисты Лады в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© пресс-служба ХК "Лада"
Хоккеисты "Лады" в матче КХЛ. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Андрей Обидин (9-я минута), Никита Михайлов (20, 60), Мак Холлоуэлл (31) и Кирилл Жуков (60). В составе проигравших отличились Джек Родуолд (20), Григорий Панин (29) и Егор Сучков (50).
Защитник уфимцев Александр Комаров отыграл 100-й матч в КХЛ, а его партнер по обороне Алексей Василевский отдал свою 100-ю голевую передачу в лиге. Для также отметившегося результативным пасом нападающего "Лады" Николая Сетдикова эта игра стала в КХЛ 300-й.
"Лада" обыграла "Салават Юлаев" на выезде впервые с 24 сентября 2009 года (3:1), прервав серию из девяти поражений.
Тольяттинцы, набравшие 17 очков, занимают предпоследнюю, десятую строчку в таблице Западной конференции, "Салават Юлаев" (20 очков) идет на Востоке девятым.
В следующем матче "Лада" 12 ноября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", уфимский клуб в тот же день примет петербургский СКА.
Максим Шалунов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
6 ноября, 21:25
 
ХоккейСпортАндрей ОбидинНикита МихайловМак ХоллоуэллСалават ЮлаевЛадаМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала