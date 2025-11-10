ВС России продолжают разгром окруженной в Купянске группировки ВСУ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Подразделения группировки отразили три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Благодатовка и Петровка в Харьковской области. ВСУ пытались провести их c целью деблокирования своих окруженных формирований.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что только в Купянске за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы.