Кухарук рассказал сенаторам о развитии арктических районов Югры

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представил планы региона по развитию Белоярского и Березовского районов - опорных населенных пунктов Арктики.

"Белоярский и Березовский районы наделены статусом опорных населенных пунктов Арктики. Правительством региона разработана государственная (комплексная) программа "Развитие Арктической зоны в Югре", состоящая из 32 мероприятий - от улучшения жилищных условий и реализации инвестпроектов до создания современных объектов социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сообщил Руслан Кухарук.

Губернатор отметил, что на обеспечение программы развития Арктической зоны в Югре потребуется 8 миллиардов рублей, на уровне правительства региона принято решение о предельном уровне софинансирования мероприятий из окружного бюджета в размере 99% для арктических территорий.

В числе ключевых задач по развитию арктических территорий Кухарук назвал ежегодный ввод не менее 18 тысяч квадратных метров жилья к 2030 году, расселение 42 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В планах также повышение качества комуслуг за счет модернизации 63 км инженерных сетей и строительства 7 новых объектов, в том числе котельных. В приоритетах также увеличение количества субсидируемых рейсов и направлений, завершение формирования в Югре федерального транспортного коридора "Север-Юг" при строительстве мостового перехода через Обь в Октябрьском районе, участков автодороги от поселка Куминский до границы Свердловской области и от поселка Сосновка до границы Ямала.