https://ria.ru/20251110/kreml-2053920158.html
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль своевременно проанонсирует договоренности, которые планируется достигнуть в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:34:00+03:00
2025-11-10T12:34:00+03:00
2025-11-10T12:34:00+03:00
индия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251110/kreml-2053916124.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, политика
Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Политика
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков
Песков: Кремль своевременно проанонсирует договоренности визита Путина в Индию