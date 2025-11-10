Рейтинг@Mail.ru
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kreml-2053920158.html
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль своевременно проанонсирует договоренности, которые планируется достигнуть в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:34:00+03:00
2025-11-10T12:34:00+03:00
индия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251110/kreml-2053916124.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, политика
Индия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Политика
Кремль анонсирует договоренности к визиту Путина в Индию, сообщил Песков

Песков: Кремль своевременно проанонсирует договоренности визита Путина в Индию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кремль своевременно проанонсирует договоренности, которые планируется достигнуть в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
"Что касается его (визита - ред.) смыслового и документального наполнения, то не будем забегать вперед. Мы своевременно проанонсируем все те договоренности, которые планируются достигнуть", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите президента в Индию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
12:22
 
ИндияВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала