https://ria.ru/20251110/kreml-2053920023.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине
Предпочтительным для России было бы урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:34:00+03:00
2025-11-10T12:34:00+03:00
2025-11-10T12:34:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
россия
украина
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине
