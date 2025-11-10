Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kreml-2053916479.html
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.11.2025
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине
Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:22:00+03:00
2025-11-10T12:22:00+03:00
в мире
россия
астана
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg
https://ria.ru/20250301/posol-2002405083.html
россия
астана
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1445221aed53942a55ce0f09e70b6487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, астана, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Астана, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине

Песков: Россия высоко ценит готовность Казахстана способствовать урегулированию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования - нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность проведения переговоров по украинскому конфликту в Казахстане.
Астана - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Посол Казахстана оценил идею мирных переговоров по Украине
1 марта, 07:31
 
В миреРоссияАстанаУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала