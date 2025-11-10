https://ria.ru/20251110/kreml-2053916479.html
В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине
Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
россия
астана
украина
дмитрий песков
Песков: Россия высоко ценит готовность Казахстана способствовать урегулированию
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования - нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность проведения переговоров по украинскому конфликту в Казахстане.