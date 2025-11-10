В Кремле оценили готовность Астаны способствовать урегулированию на Украине

"Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу регулирования - нам об этом хорошо известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность проведения переговоров по украинскому конфликту в Казахстане.