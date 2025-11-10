Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"
05:11 10.11.2025 (обновлено: 06:03 10.11.2025)
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"
Океан на шестом по размеру спутнике Сатурна Энцеладе может быть пригодным для "инопланетной жизни", следует из нового исследования международной группы...
Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"

Оксфордский университет: спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни

© NASA / JPL-CaltechХудожественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Океан на шестом по размеру спутнике Сатурна Энцеладе может быть пригодным для "инопланетной жизни", следует из нового исследования международной группы астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере.
"Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института, предоставило первые доказательства значительного потока тепла на северном полюсе Энцелада, опровергнув предыдущие предположения о том, что потеря тепла ограничивалась его активным южным полюсом", — говорится в материале.
Тигровые полосы на поверхности спутника Сатурна Энцелад делают его не похожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
Ученые выяснили, как образовались тигровые полосы на Энцеладе
9 декабря 2019, 19:00
Ученые отмечают, что до недавнего времени прямые измерения теплопотерь Энцелада проводились только на южном полюсе, а северный полюс, напротив, считался геологически неактивным.
"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни", — заявил старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.
Исследователи поясняют, что в сочетании с ранее оцененным теплом, выбрасываемым активным южным полюсом Энцелада, общие тепловые потери Энцелада достигают 54 гигаватт, что близко к прогнозируемому поступлению тепла от приливных сил.
Иллюстрация Энцелада и космического аппарата Кассини - РИА Новости, 1920, 11.09.2017
"Кассини" в последний раз снял на видео гейзеры Энцелада
11 сентября 2017, 10:18
По их мнению, этот баланс между тепловыделением и теплопотерями убедительно свидетельствует о том, что океан Энцелада может оставаться жидким в течение геологических временных масштабов, обеспечивая стабильную среду, в которой потенциально может зародиться жизнь.
Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удаленности от него среди 274 известных спутников Сатурна (на март 2025 года). Обозначается как Сатурн II.
Так художник представил себе формирование полыньи в льдах Европы - РИА Новости, 1920, 23.03.2018
Ученые призвали НАСА отправить детектор ДНК на Энцелад и Европу
23 марта 2018, 17:59
 
