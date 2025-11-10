Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Океан на шестом по размеру спутнике Сатурна Энцеладе может быть пригодным для "инопланетной жизни", следует из нового Океан на шестом по размеру спутнике Сатурна Энцеладе может быть пригодным для "инопланетной жизни", следует из нового исследования международной группы астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере.

"Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института, предоставило первые доказательства значительного потока тепла на северном полюсе Энцелада, опровергнув предыдущие предположения о том, что потеря тепла ограничивалась его активным южным полюсом", — говорится в материале.

Ученые отмечают, что до недавнего времени прямые измерения теплопотерь Энцелада проводились только на южном полюсе, а северный полюс, напротив, считался геологически неактивным.

"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни", — заявил старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.

Исследователи поясняют, что в сочетании с ранее оцененным теплом, выбрасываемым активным южным полюсом Энцелада, общие тепловые потери Энцелада достигают 54 гигаватт, что близко к прогнозируемому поступлению тепла от приливных сил.

По их мнению, этот баланс между тепловыделением и теплопотерями убедительно свидетельствует о том, что океан Энцелада может оставаться жидким в течение геологических временных масштабов, обеспечивая стабильную среду, в которой потенциально может зародиться жизнь.