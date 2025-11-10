Ученые нашли место обитания "инопланетной жизни"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Океан на шестом по размеру спутнике Сатурна Энцеладе может быть пригодным для "инопланетной жизни", следует из нового исследования международной группы астрономов из Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института в Боулдере.
"Новое исследование, проведенное учеными из Института планетологии Оксфордского университета и Юго-Западного исследовательского института, предоставило первые доказательства значительного потока тепла на северном полюсе Энцелада, опровергнув предыдущие предположения о том, что потеря тепла ограничивалась его активным южным полюсом", — говорится в материале.
Ученые отмечают, что до недавнего времени прямые измерения теплопотерь Энцелада проводились только на южном полюсе, а северный полюс, напротив, считался геологически неактивным.
"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нем жизни", — заявил старший научный сотрудник Института планетологии и доцент Оксфордского университета Карли Хоуэтт.
Исследователи поясняют, что в сочетании с ранее оцененным теплом, выбрасываемым активным южным полюсом Энцелада, общие тепловые потери Энцелада достигают 54 гигаватт, что близко к прогнозируемому поступлению тепла от приливных сил.
По их мнению, этот баланс между тепловыделением и теплопотерями убедительно свидетельствует о том, что океан Энцелада может оставаться жидким в течение геологических временных масштабов, обеспечивая стабильную среду, в которой потенциально может зародиться жизнь.
Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна и четырнадцатый по удаленности от него среди 274 известных спутников Сатурна (на март 2025 года). Обозначается как Сатурн II.
