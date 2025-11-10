https://ria.ru/20251110/kontsert-2053845057.html
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*
Признанную иноагентом певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) увезли на "скорой" с концерта в Риге из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке. РИА Новости, 10.11.2025
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки в Риге
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Признанную иноагентом певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) увезли на "скорой" с концерта в Риге из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке.
"У меня прямо во время концерта случился отек Квинке... В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться", - написала певица в соцсети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
* Внесена в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская