01:00 10.11.2025
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*
Признанную иноагентом певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) увезли на "скорой" с концерта в Риге из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке. РИА Новости, 10.11.2025
2025
Новости
россия, рига, монеточка
Россия, Рига, Монеточка
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Признанную иноагентом певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) увезли на "скорой" с концерта в Риге из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке.
"У меня прямо во время концерта случился отек Квинке... В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться", - написала певица в соцсети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.
* Внесена в реестр иноагентов
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Монеточке* запретили въезд в несколько стран, пишут СМИ
16 сентября, 09:17
 
РоссияРигаМонеточка
 
 
