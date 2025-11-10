Рейтинг@Mail.ru
Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках
19:22 10.11.2025
Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках
Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках
Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках

В подмосковных Химках прошел патриотический конкурс "Сыны Отечества"

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиПатриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Областной патриотический конкурс "Сыны Отечества" состоялся в школе "Лига первых" в подмосковных Химках, за звание лучших боролись 69 кадетских команд из 24 округов региона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С напутственными словами обратились начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов и главный специалист Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Надежда Обухова.
Участники демонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах: разбирали и собирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе, надевании противогаза и защитного комплекта, проверяли свои знания и навыки в области военной медицины. В исторической викторине ребята вспоминали героев и события Великой Отечественной войны.
В пресс-службе администрации отметили, что подобные конкурсы помогают кадетам развивать свои навыки, а также укреплять чувство командного единства и гордости за свою страну.
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Химках за 6 месяцев вакцинировали около двух тысяч домашних животных
9 ноября, 16:19
 
ОбществоХимки (городской округ в Московской области)
 
 
