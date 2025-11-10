Патриотический конкурс среди кадетов состоялся в подмосковных Химках

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Областной патриотический конкурс "Сыны Отечества" состоялся в школе "Лига первых" в подмосковных Химках, за звание лучших боролись 69 кадетских команд из 24 округов региона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С напутственными словами обратились начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов и главный специалист Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Надежда Обухова.

Участники демонстрировали свои навыки в различных военно-прикладных дисциплинах: разбирали и собирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе, надевании противогаза и защитного комплекта, проверяли свои знания и навыки в области военной медицины. В исторической викторине ребята вспоминали героев и события Великой Отечественной войны.