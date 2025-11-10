https://ria.ru/20251110/konflikt-2053929656.html
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
а. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что конфликт между главным тренером... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T13:13:00+03:00
2025-11-10T13:13:00+03:00
2025-11-10T13:13:00+03:00
футбол
спартак москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
артур григорьянц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_0:257:3044:1969_1920x0_80_0_0_e465d8f13964993bd65f1ead006fba80.jpg
/20251109/rpl-2053832443.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052545951_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6e9ca8a7ab749fe55f92647cb3b647e7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс), артур григорьянц
Футбол, Спартак Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС), Артур Григорьянц
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
КДК РФС не будет рассматривать конфликт Станковича с журналистом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что конфликт между главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем и журналистом после матча с грозненским "Ахматом" не будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.
В воскресенье "Спартак" одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Станкович резко отреагировал на вопросы журналиста во время флеш-интервью, обвинив его в провокации. Позднее тренер не появился на обязательной пресс-конференции. Как сообщили в клубе, Станкович потерял голос и не смог общаться с прессой.
"Будем рассматривать тот факт, что в пресс‑конференции принял участие помощник тренера Ненад Сакич, а не Станкович. Эпизод, произошедший во время флеш-интервью, не был отражен в рапорте делегата, поэтому на данный момент оснований выносить этот вопрос на обсуждение нет", - сказал Григорьянц.