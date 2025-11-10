Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
13:13 10.11.2025
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что конфликт между главным тренером...
футбол
спартак москва
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
артур григорьянц
спартак москва, ахмат, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс), артур григорьянц
Футбол, Спартак Москва, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС), Артур Григорьянц
КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом

КДК РФС не будет рассматривать конфликт Станковича с журналистом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что конфликт между главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем и журналистом после матча с грозненским "Ахматом" не будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.
В воскресенье "Спартак" одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Станкович резко отреагировал на вопросы журналиста во время флеш-интервью, обвинив его в провокации. Позднее тренер не появился на обязательной пресс-конференции. Как сообщили в клубе, Станкович потерял голос и не смог общаться с прессой.
"Будем рассматривать тот факт, что в пресс‑конференции принял участие помощник тренера Ненад Сакич, а не Станкович. Эпизод, произошедший во время флеш-интервью, не был отражен в рапорте делегата, поэтому на данный момент оснований выносить этот вопрос на обсуждение нет", - сказал Григорьянц.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04
 
Футбол Спартак Москва Ахмат РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Российский футбольный союз (РФС) Артур Григорьянц
 
