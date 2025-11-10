КДК РФС не нашел оснований реагировать на конфликт Станковича с журналистом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил РИА Новости, что конфликт между главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем и журналистом после матча с грозненским "Ахматом" не будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.

В воскресенье "Спартак" одержал гостевую победу над "Ахматом" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Станкович резко отреагировал на вопросы журналиста во время флеш-интервью, обвинив его в провокации. Позднее тренер не появился на обязательной пресс-конференции. Как сообщили в клубе, Станкович потерял голос и не смог общаться с прессой.