Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
Серебряный призер Олимпийских игр Климент Колесников стал победителем на дистанции 100 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T19:06:00+03:00
2025-11-10T19:06:00+03:00
2025-11-10T19:12:00+03:00
спорт
климент колесников
плавание
2025
спорт, климент колесников, плавание
Спорт, Климент Колесников, Плавание
Колесников взял золото чемпионата России на короткой воде
Пловец Колесников выиграл 100-метровку комплексом на чемпионате России