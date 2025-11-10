Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Троицке, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В сообщении уточняется, что новостройку возведут на Лесной улице на участке площадью 0,33 гектара. Жилая площадь дома составит 7,5 тысячи квадратных метров, а нежилая – свыше 600 "квадратов".

"Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.