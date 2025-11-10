Рейтинг@Mail.ru
11:10 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/knyazhevskaya-2053495775.html
Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома
2025-11-10T11:10:00+03:00
2025-11-10T11:10:00+03:00
© ФотоПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Троицке, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что новостройку возведут на Лесной улице на участке площадью 0,33 гектара. Жилая площадь дома составит 7,5 тысячи квадратных метров, а нежилая – свыше 600 "квадратов".
"Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Кроме того, на прилегающей территории проведут благоустройство, обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, добавляется в пресс-релизе.
 
