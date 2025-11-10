https://ria.ru/20251110/knyazhevskaya-2053495775.html
Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома
Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома - РИА Новости, 10.11.2025
Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома
В Москве утвердили изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Троицке, сообщает председатель Москомархитектуры... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:10:00+03:00
2025-11-10T11:10:00+03:00
2025-11-10T11:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b92d7b1e69ef0af3fde0d2a673115f4.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4336c8fce18a3e37863b75ab03aead79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на Лесной улице одобрена документация для строительства дома
Княжевская: на Лесной улице согласована документация для строительства дома
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома по реновации в Троицке, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что новостройку возведут на Лесной улице на участке площадью 0,33 гектара. Жилая площадь дома составит 7,5 тысячи квадратных метров, а нежилая – свыше 600 "квадратов".
"Здание появится в районе с развитой инфраструктурой: здесь уже возводятся и планируются современные образовательные, общественно-деловые и спортивные объекты", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Кроме того, на прилегающей территории проведут благоустройство, обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, добавляется в пресс-релизе.