В Белгородской области с 1 сентября заработали еще 18 профильных классов
Белгородская область
Белгородская область
 
15:24 10.11.2025
В Белгородской области с 1 сентября заработали еще 18 профильных классов
В Белгородской области с 1 сентября заработали еще 18 профильных классов
С начала учебного года в Белгородской области заработали 16 агротехнологических и два дорожных класса, главная особенность которых - максимальное погружение... РИА Новости, 10.11.2025
В Белгородской области с 1 сентября заработали еще 18 профильных классов

С начала учебного года в Белгородской области заработали 18 профильных классов

Школьники за компьютером
Школьники за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© iStock.com / :Carlos Barquero Perez
Школьники за компьютером . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. С начала учебного года в Белгородской области заработали 16 агротехнологических и два дорожных класса, главная особенность которых - максимальное погружение школьников в реальные задачи различных технологических процессов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шестнадцать агротехнологических и два дорожных класса заработали с начала учебного года в Белгородской области", - сообщил губернатор на оперативном совещании.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Две белгородские школы стали лучшими по итогам всероссийского конкурса
7 ноября, 14:09
Как отметили в региональном правительстве, с 1 сентября 650 человек начали учебу в 16 агротехнологических классах на базе школ региона. Во всех этих учебных заведениях установлено необходимое оборудование: учебно-лабораторные комплекты, приборы для 3D-моделирования и VR-комплексы с программным обеспечением.
Главная особенность работы профильных классов — максимальное погружение школьников в реальные задачи различных технологических процессов и в организацию производства для понимания полного цикла создания продукции. Для этого еженедельно дети проводят на производстве полный учебный день.
"Из ключевых замечаний: профильные классы — это не только экскурсии на предприятия. Это совсем другой уровень вовлеченности в работу по погружению в азы профессии. Агро-комплексы сегодняшнего дня — организации мирового масштаба с самими современными подходами и оборудованием. Мы обязаны проводить большую работу с работодателями, родителями и школьниками", — подчеркнул Гладков.
Глава региона поручил проработать с якорными предприятиями план работы и возможность организации во время каникул оплачиваемых стажировок для практической отработки полученных во время учебы навыков. Создание специализированных агро-классов – поручение президента РФ. В пилотный проект включились 16 регионов, в том числе и Белгородская область.
Также с нового учебного года в регионе открылись первые дорожные классы на базе двух школ — "Моя школа" в Репном Белгородского района и школа №48 в Белгороде. К реализации проекта по созданию дорожных классов регион приступил совместно с Росавтодором РФ и министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.
"Дорожный класс" — это всероссийский проект по открытию в средних общеобразовательных учреждениях профориентационных классов по направлению "Дорожная деятельность". Обучающиеся смогут получить первоначальные навыки управления различными видами дорожной техники благодаря современным тренажёрам-симуляторам. А сформировать профессиональные навыки и изучить устройство и принцип работы спецмашин и технологии строительства автодорог поможет виртуальный учебный комплекс.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мощность белгородских резервных источников генерации превышает 117 МВт
1 ноября, 14:49
 
Белгородская область
Россия
Белгородский район
Вячеслав Гладков
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
