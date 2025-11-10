В Белгородской области с 1 сентября заработали еще 18 профильных классов

БЕЛГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. С начала учебного года в Белгородской области заработали 16 агротехнологических и два дорожных класса, главная особенность которых - максимальное погружение школьников в реальные задачи различных технологических процессов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шестнадцать агротехнологических и два дорожных класса заработали с начала учебного года в Белгородской области", - сообщил губернатор на оперативном совещании.

Как отметили в региональном правительстве, с 1 сентября 650 человек начали учебу в 16 агротехнологических классах на базе школ региона. Во всех этих учебных заведениях установлено необходимое оборудование: учебно-лабораторные комплекты, приборы для 3D-моделирования и VR-комплексы с программным обеспечением.

Главная особенность работы профильных классов — максимальное погружение школьников в реальные задачи различных технологических процессов и в организацию производства для понимания полного цикла создания продукции. Для этого еженедельно дети проводят на производстве полный учебный день.

"Из ключевых замечаний: профильные классы — это не только экскурсии на предприятия. Это совсем другой уровень вовлеченности в работу по погружению в азы профессии. Агро-комплексы сегодняшнего дня — организации мирового масштаба с самими современными подходами и оборудованием. Мы обязаны проводить большую работу с работодателями, родителями и школьниками", — подчеркнул Гладков.

Глава региона поручил проработать с якорными предприятиями план работы и возможность организации во время каникул оплачиваемых стажировок для практической отработки полученных во время учебы навыков. Создание специализированных агро-классов – поручение президента РФ. В пилотный проект включились 16 регионов, в том числе и Белгородская область.

Также с нового учебного года в регионе открылись первые дорожные классы на базе двух школ — "Моя школа" в Репном Белгородского района и школа №48 в Белгороде. К реализации проекта по созданию дорожных классов регион приступил совместно с Росавтодором РФ и министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.