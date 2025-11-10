В КХЛ назвали лучших игроков недели

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вратарь хабаровского "Амура" Максим Дорожко, защитник петербургского СКА Тревор Мёрфи и нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Белозеров признаны лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Дорожко на минувшей неделе одержал две победы в трех матчах с коэффициентом надежности 1,66. В матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (3:0) он оформил шатаут. Дорожко стал лучшим вратарем недели в третий раз в карьере.
Мёрфи признан лучшим защитником недели в седьмой раз. Канадец провел три матча и набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи), забросив победные шайбы во встречах с "Шанхайскими драконами" (3:2 ОТ) и московским "Динамо" (3:2). Также Мёрфи совершил два силовых приема, один отбор шайбы, один перехват и заблокировал два броска.
Лучшим новичком во второй раз стал нападающий петербургского СКА Матвей Поляков, который на минувшей неделе забросил одну шайбу в двух матчах, заблокировал один бросок и совершил один перехват.