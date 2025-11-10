Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Хоккей
 
12:36 10.11.2025
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вратарь хабаровского "Амура" Максим Дорожко, защитник петербургского СКА Тревор Мёрфи и нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Белозеров признаны лучшими
/20251110/kkhl-2053912559.html
В КХЛ назвали лучших игроков недели

Дорожко, Мерфи и Белозерова признали лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вратарь хабаровского "Амура" Максим Дорожко, защитник петербургского СКА Тревор Мёрфи и нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Белозеров признаны лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Дорожко на минувшей неделе одержал две победы в трех матчах с коэффициентом надежности 1,66. В матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (3:0) он оформил шатаут. Дорожко стал лучшим вратарем недели в третий раз в карьере.
Мёрфи признан лучшим защитником недели в седьмой раз. Канадец провел три матча и набрал 5 очков (3 гола + 2 передачи), забросив победные шайбы во встречах с "Шанхайскими драконами" (3:2 ОТ) и московским "Динамо" (3:2). Также Мёрфи совершил два силовых приема, один отбор шайбы, один перехват и заблокировал два броска.
Белозеров стал лучшим форвардом недели впервые. На его счету 7 очков (5+2) в трех матчах, три силовых приема, два заблокированных броска и два перехвата. Белозеров забросил победную шайбу во встрече с астанинским "Барысом" (5:2).
Лучшим новичком во второй раз стал нападающий петербургского СКА Матвей Поляков, который на минувшей неделе забросил одну шайбу в двух матчах, заблокировал один бросок и совершил один перехват.
