Китай приостановил портовые сборы с американских судов

ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай на год приостановил портовые сборы с судов США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона, заявили в понедельник в министерстве транспорта КНР.
Как следует из заявления китайского министерства транспорта, с 10 ноября взимание соответствующих портовых сборов "будет приостановлено на один год" одновременно с приостановлением США соответствующих мер в отношении Китая.
Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривали введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.
Китай в ответ с 14 октября начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Он распространялся на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под американским флагом или построенные в Соединенных Штатах. Минтранс КНР неоднократно подчеркивал, что эти меры стали ответным шагом на введение Вашингтоном портового сбора для китайских судов.
В понедельник также вступил в силу целый ряд решений КНР об отмене постановлений о дополнительных пошлинах на импортируемые из США товары и экспортном контроле товаров двойного назначения в отношении определенных американских компаний. Это стало результатом нескольких раундов китайско-американских торгово-экономических консультаций, а также встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане.
