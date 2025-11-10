Китай приостановил портовые сборы с американских судов

ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай на год приостановил портовые сборы с судов США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона, заявили в понедельник в министерстве транспорта КНР.

В конце октября министерство коммерции КНР сообщило, что США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай "примет аналогичные меры".

Как следует из заявления китайского министерства транспорта, с 10 ноября взимание соответствующих портовых сборов "будет приостановлено на один год" одновременно с приостановлением США соответствующих мер в отношении Китая.

Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривали введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.

Китай в ответ с 14 октября начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Он распространялся на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под американским флагом или построенные в Соединенных Штатах. Минтранс КНР неоднократно подчеркивал, что эти меры стали ответным шагом на введение Вашингтоном портового сбора для китайских судов.