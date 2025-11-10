Рейтинг@Mail.ru
Китай приостановил портовые сборы с американских судов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kitaj-2053871641.html
Китай приостановил портовые сборы с американских судов
Китай приостановил портовые сборы с американских судов - РИА Новости, 10.11.2025
Китай приостановил портовые сборы с американских судов
Китай на год приостановил портовые сборы с судов США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона, заявили в понедельник в министерстве транспорта КНР. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T08:51:00+03:00
2025-11-10T08:51:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
си цзиньпин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010414222_0:318:3073:2046_1920x0_80_0_0_fce0b5a2b5990e60b5c4e6ae1aa20b40.jpg
https://ria.ru/20251109/kitaj-2053743910.html
https://ria.ru/20251107/tovarooborot-2053334846.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010414222_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab108a6732e45e6e7490874c038e1c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай приостановил портовые сборы с американских судов

Китай приостановил портовые сборы с судов США на 1 год

© AP Photo / Noah BergerГрузовое судно в порту Окленда
Грузовое судно в порту Окленда - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Noah Berger
Грузовое судно в порту Окленда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай на год приостановил портовые сборы с судов США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона, заявили в понедельник в министерстве транспорта КНР.
В конце октября министерство коммерции КНР сообщило, что США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай "примет аналогичные меры".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Китай приостановил запрет на экспорт в США ряда товаров двойного назначения
Вчера, 07:13
Как следует из заявления китайского министерства транспорта, с 10 ноября взимание соответствующих портовых сборов "будет приостановлено на один год" одновременно с приостановлением США соответствующих мер в отношении Китая.
Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривали введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.
Китай в ответ с 14 октября начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Он распространялся на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под американским флагом или построенные в Соединенных Штатах. Минтранс КНР неоднократно подчеркивал, что эти меры стали ответным шагом на введение Вашингтоном портового сбора для китайских судов.
В понедельник также вступил в силу целый ряд решений КНР об отмене постановлений о дополнительных пошлинах на импортируемые из США товары и экспортном контроле товаров двойного назначения в отношении определенных американских компаний. Это стало результатом нескольких раундов китайско-американских торгово-экономических консультаций, а также встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Товарооборот КНР и США в январе-октябре сократился на 16,6%
7 ноября, 06:25
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Си ЦзиньпинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала