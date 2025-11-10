Международный кинофестиваль "Радонеж" пройдет в Москве

"Радонеж"- это единственный в мире религиозный кинофестиваль. В этом году на фестиваль прислали около 300 работ, в конкурс принято 100 фильмов лучших документалистов, которые практически за свои средства делают кино о духовной жизни страны. И наша задача заключается в том, чтобы эти фильмы увидели как можно больше людей. Целью фестиваля "Радонеж" является привлечение внимания к вопросам православия со стороны общества. Мы открываем фестиваль молебном у главной святыни русского православия - Владимирской иконы Божьей Матери в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Молебен возглавит настоятель храма протоиерей Николай Соколов", - рассказал Никифоров.