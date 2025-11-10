Международный кинофестиваль "Радонеж" пройдет в Москве

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм "Радонеж", в программу которого вошли 100 картин о духовной жизни России, пройдет в Москве в семи кинотеатрах с 10 по 17 ноября, рассказал РИА Новости президент фестиваля Евгений Никифоров.
"Радонеж"- это единственный в мире религиозный кинофестиваль. В этом году на фестиваль прислали около 300 работ, в конкурс принято 100 фильмов лучших документалистов, которые практически за свои средства делают кино о духовной жизни страны. И наша задача заключается в том, чтобы эти фильмы увидели как можно больше людей. Целью фестиваля "Радонеж" является привлечение внимания к вопросам православия со стороны общества. Мы открываем фестиваль молебном у главной святыни русского православия - Владимирской иконы Божьей Матери в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Молебен возглавит настоятель храма протоиерей Николай Соколов", - рассказал Никифоров.
В жюри фестиваля под председательством кинорежиссера Владимира Хотиненко вошли: актриса Валентина Теличкина, исполнительный продюсер фестиваля Михаил Калинин, программный директор фестиваля Татьяна Москвина-Ященко, сообщается на сайте киносмотра.
Киносмотр пройдет в семи кинотеатрах: "Космос", "Тула", "Спутник", "Сатурн", "Искра", "Вымпел", "Жуковский".
Гран-при фестиваля-икону Святого Георгия Победоносца (работа мастерской "Александрия") вручат 17 ноября на торжественной церемонии награждения лауреатов в зале соборов храма Христа Спасителя.
Фестиваль "Радонеж" проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке министерства культуры РФ, правительства Москвы и Союза кинематографистов России.
