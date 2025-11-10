https://ria.ru/20251110/kiev-2054053747.html
В Киеве во вторник ожидаются отключения света до 15 часов в сутки
В Киеве во вторник ожидаются отключения света до 15 часов в сутки
Отключения электроэнергии до 15 часов в сутки ожидаются в Киеве во вторник, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 10.11.2025
