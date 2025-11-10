В Мордовии будет освящен храм в память о героях СВО

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Торжественное освящение нового православного храма в честь великомученика Георгия Победоносца состоится 16 ноября в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Храм возведен в память уроженцев района, отдавших свои жизни за Отечество в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Инициаторами строительства выступили гражданине Ковылкинского муниципального района, среди жителей поселка были собраны средства, основным меценатом стал почетный гражданин Ковылкинского района Егор Сорокин. Строительство продолжалось в течение одного года и стало примером личного вклада граждан в сохранение исторической и духовной памяти народа. По замыслу создателей, новый храм станет духовным центром Республики Мордовия, увековечивающим память тех, кто с честью исполнил свой долг перед Родиной.

"Этот храм — дань памяти и благодарности всем нашим землякам, кто не пожалел жизни ради защиты Родины. Мы строили его не только из кирпича, но из молитвы, любви и долга. Пусть он станет местом, где семьи смогут вспомнить своих близких и помолиться за мир", — рассказал Егор Сорокин.

Храм выполнен в романском стиле — с характерными полукруглыми арками, массивной каменной кладкой из красного кирпича и лаконичными пропорциями.

Высота сооружения составляет 16,5 метров, что, по мнению строителей, придает ему величественный, но сдержанный облик, отражающий дух стойкости и веры.