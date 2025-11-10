Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 10.11.2025
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году
Московские предприятия за первые девять месяцев текущего года нарастили производство химических веществ и продуктов на 25,1% по сравнению с тем же периодом 2024 РИА Новости, 10.11.2025
2025
москва, максим ликсутов, сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов, Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: Москва увеличила выпуск химической продукции в этом году

Ликсутов: Москва нарастила выпуск химпродукции за первые 9 месяцев 2025 года

Производство химической продукции в Москве
Производство химической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство химической продукции в Москве
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Московские предприятия за первые девять месяцев текущего года нарастили производство химических веществ и продуктов на 25,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает индустриальный сектор. Благодаря мерам поддержки московские производители укрепляют позиции на столичном и российском рынках, расширяют мощности и ассортимент. Устойчивый рост отмечается в том числе у предприятий химической отрасли. Так, с января по сентябрь 2025-го компании увеличили выпуск продукции на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Так, с января по сентябрь нынешнего года выпуск красок, лаков и других похожих материалов увеличился на 28,7%.
"В химической отрасли Москвы работает более 260 промышленных компаний. Растущий спрос на товары столичных предприятий подтверждается положительной динамикой показателя отгрузки", — указал министр московского правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
Он уточнил, что количество поставок химических веществ и продуктов превысил 216 миллиардов рублей, что на 26,2% больше по сравнению с тем же периодом в 2024 году.
Каждый год в столице появляется около 150 технологичных компаний. На данный момент в городе числятся почти 4,6 тысячи предприятий, которые трудоустроили порядка 755 тысяч человек. Москва в текущее время предоставляет производителям свыше 20 мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.
Ранее Ликсутов заявлял, что московские предприятия за первые 9 месяцев 2025 года произвели электрооборудования для нужд строительства, промышленности и других отраслей на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
