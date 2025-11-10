Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев Центр" в Москве открылась 28-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2025", организованная АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости.

В 2025 году мероприятие отмечает 60-летний юбилей. Именно "Химия" стала первой российской выставкой, получившей в 1975 году знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), что подтвердило ее высокий международный статус.

В выставке "Химия-2025" принимают участие 516 компаний из восьми стран – России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана. Также будут представлены национальные экспозиции Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, участниками выставки стали 274 российские компании. Благодаря содействию региональных ТПП и центров поддержки предпринимательства коллективные стенды на выставке представляют компании из Томской, Самарской, Калужской, Рязанской, Ленинградской областей, Ставропольского края, торгово-промышленных палат Московской и Нижегородской областей.

"Мы фокусируемся на самых актуальных вопросах: реализация нацпроекта “Новые материалы и химия”, импортозамещение в малотоннажной химии, цифровизация производства и важный вопрос кадров, которому Минпромторг посвятит целый день. Кроме того, в рамках выставки проходит VIII съезд Российского союза химиков – это важнейшее событие для всей отрасли", – отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.

Он подчеркнул, что выставка становится главной площадкой, на которой государство, бизнес и наука могут вести конструктивный диалог.

"Здесь презентуют инновационные решения, обсуждают механизмы господдержки, заключают контракты. По сути, “Химия-2025” – это индикатор того, насколько готова отрасль к технологическому рывку", – сказал Фатеев.

Открыла выставку пленарная сессия "Технологическое лидерство в химической отрасли: вызовы и достижения". Она стала основной площадкой для обсуждения мероприятий форума в рамках реализации нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", который стартовал в начале 2025 года.

На сессии обсуждались: формирование спроса на российские технологии и новые материалы в России и за рубежом, в том числе наращивание объемов выпуска продукции более высоких переделов и создание финансовой инфраструктуры под реализацию инвестиционных проектов; технологическое лидерство и стимулирование прорывных научных разработок; кадровое обеспечение химической промышленности.

В сессии принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он отметил, что за последние десять лет объем выпуска химической продукции в стоимостном выражении увеличился троекратно. Внутреннее потребление выросло в 3,3 раза, а экспорт — в 2,5 раза.

"С начала года мы успели запустить 20 проектов в химпроме. Общий объем инвестиций – порядка 60 миллиардов рублей. В основном это предприятия, которые продолжают курс по импортозамещению – проекты малотоннажной химии, производство упаковки полимерных изделий", – подчеркнул министр.

Алиханов также сказал, что в этом году было освоено 56 новых химических материалов для радиоэлектронной промышленности.

"Я уверен, что этот формат даст возможность не только высказать те предложения, которые будут от региональной экономики, но и все-таки заложить те важные решения, которые будут рассматриваться в федеральном округе", – рассказал о сессии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что сегодня у региона есть возможности для того, чтобы создавать условия для развития.

Президент Российского союза химиков Виктор Иванов подчеркнул, что сегодняшняя сессия и новый национальный проект воспринимаются с удовольствием. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы налаживать хорошие связи в этом направлении, быть на уровне и создавать что-то серьезное. Необходимо подготовить внимание к дальнейшему участию государства в этом направлении.

Депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова предложила разработать концепцию, которая напрямую связана с достижением технологического суверенитета: в частности, сделать мастер-план и проработать механизм.

В рамках заседания прошли выступления заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениcа Секиринского, председателя правления, генерального директора нефтехимической компании "Сибур" Михаила Карисалова и многих других.

После Алиханов и участники сессии осмотрели стенды выставки "Химия-2025".

В рамках деловой программы также состоятся панельные дискуссии о развитии отраслевой инфраструктуры и цифровизации производства, сессии по вопросам импортозамещения малотоннажной химии, по вопросам состояния и перспектив международного рынка химической продукции.