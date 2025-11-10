Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/khimiya-2054001867.html
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре" - РИА Новости, 10.11.2025
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"
В выставочном комплексе "Тимирязев Центр" в Москве открылась 28-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2025", организованная АО... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:45:00+03:00
2025-11-10T17:45:00+03:00
россия
белоруссия
индия
антон алиханов
игорь кобзев
виктор иванов (политик)
российский союз химиков
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054001160_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_b4f1af80fcca29d426dc4cf73bd7fc19.jpg
https://ria.ru/20251021/vystavka-2049648745.html
https://ria.ru/20251018/olimpiada-2049056101.html
россия
белоруссия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054001160_344:0:2407:1547_1920x0_80_0_0_e38b40fabe7ee7846712a36483028655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, индия, антон алиханов, игорь кобзев, виктор иванов (политик), российский союз химиков, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Белоруссия, Индия, Антон Алиханов, Игорь Кобзев, Виктор Иванов (политик), Российский союз химиков, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"

В московском "Тимирязев Центр" стартовала 28-я выставка "Химия-2025"

© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"
Выставка Химия-2025 открылась в московском Тимирязев Центре - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр"
Выставка "Химия-2025" открылась в московском "Тимирязев Центре"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев Центр" в Москве открылась 28-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2025", организованная АО "Экспоцентр", передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году мероприятие отмечает 60-летний юбилей. Именно "Химия" стала первой российской выставкой, получившей в 1975 году знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), что подтвердило ее высокий международный статус.
Международная выставка Реклама на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Более 150 компаний участвуют в Международной выставке "Реклама" на ВДНХ
21 октября, 17:20
В выставке "Химия-2025" принимают участие 516 компаний из восьми стран – России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана. Также будут представлены национальные экспозиции Белоруссии, Индии, Ирана и Китая. Помимо этого, участниками выставки стали 274 российские компании. Благодаря содействию региональных ТПП и центров поддержки предпринимательства коллективные стенды на выставке представляют компании из Томской, Самарской, Калужской, Рязанской, Ленинградской областей, Ставропольского края, торгово-промышленных палат Московской и Нижегородской областей.
"Мы фокусируемся на самых актуальных вопросах: реализация нацпроекта “Новые материалы и химия”, импортозамещение в малотоннажной химии, цифровизация производства и важный вопрос кадров, которому Минпромторг посвятит целый день. Кроме того, в рамках выставки проходит VIII съезд Российского союза химиков – это важнейшее событие для всей отрасли", – отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
Он подчеркнул, что выставка становится главной площадкой, на которой государство, бизнес и наука могут вести конструктивный диалог.
"Здесь презентуют инновационные решения, обсуждают механизмы господдержки, заключают контракты. По сути, “Химия-2025” – это индикатор того, насколько готова отрасль к технологическому рывку", – сказал Фатеев.
Открыла выставку пленарная сессия "Технологическое лидерство в химической отрасли: вызовы и достижения". Она стала основной площадкой для обсуждения мероприятий форума в рамках реализации нацпроекта технологического лидерства "Новые материалы и химия", который стартовал в начале 2025 года.
На сессии обсуждались: формирование спроса на российские технологии и новые материалы в России и за рубежом, в том числе наращивание объемов выпуска продукции более высоких переделов и создание финансовой инфраструктуры под реализацию инвестиционных проектов; технологическое лидерство и стимулирование прорывных научных разработок; кадровое обеспечение химической промышленности.
В сессии принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он отметил, что за последние десять лет объем выпуска химической продукции в стоимостном выражении увеличился троекратно. Внутреннее потребление выросло в 3,3 раза, а экспорт — в 2,5 раза.
"С начала года мы успели запустить 20 проектов в химпроме. Общий объем инвестиций – порядка 60 миллиардов рублей. В основном это предприятия, которые продолжают курс по импортозамещению – проекты малотоннажной химии, производство упаковки полимерных изделий", – подчеркнул министр.
Алиханов также сказал, что в этом году было освоено 56 новых химических материалов для радиоэлектронной промышленности.
"Я уверен, что этот формат даст возможность не только высказать те предложения, которые будут от региональной экономики, но и все-таки заложить те важные решения, которые будут рассматриваться в федеральном округе", – рассказал о сессии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он добавил, что сегодня у региона есть возможности для того, чтобы создавать условия для развития.
Президент Российского союза химиков Виктор Иванов подчеркнул, что сегодняшняя сессия и новый национальный проект воспринимаются с удовольствием. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы налаживать хорошие связи в этом направлении, быть на уровне и создавать что-то серьезное. Необходимо подготовить внимание к дальнейшему участию государства в этом направлении.
Депутат Госдумы РФ, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова предложила разработать концепцию, которая напрямую связана с достижением технологического суверенитета: в частности, сделать мастер-план и проработать механизм.
В рамках заседания прошли выступления заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениcа Секиринского, председателя правления, генерального директора нефтехимической компании "Сибур" Михаила Карисалова и многих других.
После Алиханов и участники сессии осмотрели стенды выставки "Химия-2025".
В рамках деловой программы также состоятся панельные дискуссии о развитии отраслевой инфраструктуры и цифровизации производства, сессии по вопросам импортозамещения малотоннажной химии, по вопросам состояния и перспектив международного рынка химической продукции.
Выставка проходит с 10 по 13 ноября. Она организована АО "Экспоцентр" при поддержке Минпромторга России, Российского союза химиков, ассоциации "РОСХИМРЕАКТИВ", Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, РХТУ имени Д.И. Менделеева и под патронатом ТПП РФ.
IV Международная олимпиада по химии среди студентов высших учебных заведений в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российские студенты завоевали 25 медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде
18 октября, 10:16
 
РоссияБелоруссияИндияАнтон АлихановИгорь КобзевВиктор Иванов (политик)Российский союз химиковТоргово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала