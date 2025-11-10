https://ria.ru/20251110/katera-2053925834.html
Минобороны подтвердило уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
туапсе
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
туапсе
Минобороны подтвердило уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
