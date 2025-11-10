Рейтинг@Mail.ru
Минобороны подтвердило уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 10.11.2025
Минобороны подтвердило уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
безопасность, черное море, туапсе, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подтвердило уничтожение безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

МО РФ подтвердило уничтожение силами ЧФ 4 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море, сообщило министерство обороны РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Ранее оперштаб Кубани сообщил, что четыре безэкипажных катера нейтрализованы в районе Туапсе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
