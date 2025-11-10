Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад - РИА Новости, 10.11.2025
13:20 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kashira-2053931351.html
В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад
В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад - РИА Новости, 10.11.2025
В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад
Тело восьмилетней девочки, убитой 28 лет назад отчимом из-за просьб покормить ее, нашли в подвале дома в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:20:00+03:00
2025-11-10T13:20:00+03:00
В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад

СК: в Кашире нашли останки убитой отчимом 28 лет назад девочки

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тело восьмилетней девочки, убитой 28 лет назад отчимом из-за просьб покормить ее, нашли в подвале дома в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка СК РФ.
По данным следствия, 7 марта 1997 года в квартире в Кашире девочка просила отчима дать ей поесть, мужчина разозлился и убил падчерицу, наутро положил тело в сумку, перевез и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего в те годы не удалось. В октябре 2025 года выяснилось, что по уголовному делу был проведен не весь комплекс следственных действий.
"Установлено местонахождение обвиняемого, и он задержан. В ходе допроса фигурант рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, а также указал ориентировочное место, где сокрыл тело ребенка. В ходе поисковых работ останки девочки обнаружены", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что 64-летнему жителю Каширы предъявлено обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы.
"По ходатайству следователя судом мужчина заключен под стражу", - заключили в ведомстве.
