В Подмосковье нашли останки девочки, убитой отчимом 28 лет назад

По данным следствия, 7 марта 1997 года в квартире в Кашире девочка просила отчима дать ей поесть, мужчина разозлился и убил падчерицу, наутро положил тело в сумку, перевез и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего в те годы не удалось. В октябре 2025 года выяснилось, что по уголовному делу был проведен не весь комплекс следственных действий.