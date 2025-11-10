Защита просит закрыть дело "крабового короля" из-за его смерти

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Адвокат сахалинского рыбопромышленника Олега Кана заявил ходатайство о прекращении уголовного дела о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.

"Ходатайство... о прекращении уголовного дела в отношении Кана О К... в связи... (с его - ред.) смертью... Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации", - заявил адвокат в ходе прений по делу.

Представитель защиты также предоставил письменное заявление сестры Кана - Ан Сун Дя - о ее согласии на прекращение уголовного дела, которое требуется от родственников в случае смерти фигуранта.

Фрунзенский райсуд Владивостока в понедельник продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей. Представитель обвинения на заседании 29 октября запросил Кану совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей.

Японию, Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.