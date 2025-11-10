Алексей Кампф: с 2022 г паспорта России получили более миллиона жителей ЛНР

Более одного миллиона жителей ЛНР стали гражданами РФ, получив российские паспорта, с 2022 года, и этот процесс не останавливается. Вместе с тем сотрудники МВД ведут работу по выявлению незаконных мигрантов в регионе. О результатах работы МВД республики, статистике, а также особенностях и характере преступлений в ЛНР в интервью РИА Новости в День полиции рассказал министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант Алексей Кампф.

– Какова ситуация с преступностью в регионе в текущем году? Есть тенденция к уменьшению преступлений и увеличению раскрываемости? Сколько уже расследовано уголовных дел?

– За девять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 7 616 преступлений. Стабильное снижение преступлений зафиксировано по таким видам, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 32,7%, грабежи – на 32,5%, разбои – на 41,7%, вымогательства – на 33,3%, кражи транспортных средств – на 37,9%. Выявление и раскрытие преступлений – одна из главных наших задач. Расследовано более четырех тысяч уголовных дел (4 272), что на 35,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по которым к уголовной ответственности привлечено 2 873 лица. Раскрыто 174 преступления прошлых лет.

– Какое количество оружия обнаружено и изъято на территории ЛНР, в том числе из незаконного оборота? Проводятся ли акции по добровольной сдаче?

– С коллегами из Федеральной службы безопасности и Росгвардии проводим соответствующую работу. Изъята 451 единица оружия, 4 296 боеприпасов, 213,783 килограмма взрывчатых веществ и 6 776 взрывных устройств. К уголовной ответственности привлечены 183 лица, причастных к незаконному обороту оружия. Расследовано 259 преступлений данной категории.

В 2025 году на территории Луганской Народной Республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал", по результатам которого из незаконного оборота изъято более 1 500 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также более 100 килограммов взрывчатых веществ. Всего в 2025 году в МВД по Луганской Народной Республике добровольно сдано 1 050 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

– Выявляют ли в ЛНР незаконных мигрантов? Сколько иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории России, привлечено к ответственности за нарушение миграционного законодательства в текущем году? Сколько из них выдворено подразделениями по вопросам миграции регионального МВД за пределы Российской Федерации?

– Выявление незаконно находящихся на территории России иностранцев является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. С начала года нами выявлено и привлечено к ответственности 3 870 иностранных граждан. В отношении 306 мигрантов региональными подразделениями миграции вынесено решение об их выдворении за пределы Российской Федерации, в том числе: в форме самостоятельного контролируемого выезда – 264, в форме принудительного выдворения – 42.

– Скольким жителям ЛНР выданы российские паспорта в текущем году? Каков процент тех, кто пока еще не вступил в гражданство Российской Федерации?

– За девять месяцев 2025 года паспортами Российской Федерации документировано более восьми тысяч жителей республики, в том числе свыше двух тысяч детей, достигших возраста 14 лет. К сожалению, сегодня мы не можем с уверенностью говорить о количестве наших сограждан, которые так и не приняли для себя решение о вступлении в гражданство России. В первую очередь это обусловлено тем, что численность населения республики на сегодняшний день не определена. Кроме этого, нам неизвестно число граждан, которые в настоящее время проживают за пределами страны и в любое время могут обратиться за получением паспорта в упрощенном порядке в соответствии с федеральными конституционными законами от 4 октября 2022 года. Могу озвучить лишь общее количество граждан республики, получивших с 2022 года паспорта Российской Федерации, – это 1 061 952.

– Какие мошеннические схемы наиболее распространены в ЛНР?

– Одной из самых распространенных схем мошенничества остаются звонки под предлогом оформления государственных услуг, записи в электронную очередь или замены счетчиков. Таким образом преступники получают личные данные граждан, после чего принуждают их перевести все денежные средства якобы для декларирования. Также до сих пор популярна так называемая схема "родственник в беде". Основная часть потерпевших от действий мошенников – лица преклонного возраста и пенсионеры. С января 2025 года на территории Луганской Народной Республики зарегистрировано 236 преступлений вышеуказанной категории.

– В какие преступления, совершаемые на территории ЛНР, чаще всего пытаются вовлечь несовершеннолетних? И какие меры принимаются сотрудниками МВД для защиты от совершения противоправных деяний детьми и подростками?

– На территории Луганской Народной Республики наблюдается значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничества. Зачастую подростки подвержены вовлечению в незаконную деятельность, руководствуясь желанием "легкого и быстрого" заработка в роли "курьеров", который они находят в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вследствие чего практически в четыре раза по сравнению с прошлым годом (с 37 до 144) возросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а мошенничеств – более чем в шесть раз (с трех до 19). Например, в городе Алчевск двумя несовершеннолетними совершено 49 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, и одним несовершеннолетним – 20 эпизодов, а на территории, например, Перевальского муниципального округа одним несовершеннолетним совершено 47 эпизодов.

Наибольший рост мошеннических действий с участием несовершеннолетних зафиксирован на территории Артемовского района Луганска (семь из 19). С целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, здорового образа жизни, духовно-нравственных ценностей, а также профилактики употребления алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД России на районном уровне, подчиненных МВД по Луганской Народной Республике, на постоянной основе с обучающимися образовательных организаций республики проводятся профилактические лекции и беседы. Проводятся мероприятия по вовлечению несовершеннолетних в досуговую деятельность, деятельность молодежных общественных движений волонтерской и патриотической направленности. Нами уделяется особое внимание профилактической работе с детьми, при этом мы тесно взаимодействуем со всеми субъектами профилактики.

– Есть ли правоохранители, отличившиеся не служебной деятельностью, а в оказании помощи гражданам не по роду своей специальности?

– Конечно же есть сотрудники, которые проявляют себя достойно не только в повседневной правоохранительной деятельности. Так, в июле текущего года одному из руководителей ОМВД России "Перевальский" поступил звонок от жительницы города Перевальска, которая сообщила о возгорании квартиры по соседству, о чем было незамедлительно сообщено в дежурную часть МЧС России. А сам руководитель в сопровождении коллег направился к месту пожара. На месте пожара сотрудники организовали эвакуацию жителей подъезда, спасли женщину, которая находилась без сознания, оказали первую доврачебную помощь и потушили возгорание. Благодаря проявленной оперативности и самоотверженности, грамотным и профессиональным действиям сотрудников удалось избежать необратимых трагических последствий. За смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в период действия военного положения сотрудники награждены медалью МВД России "За смелость во имя спасения".

– Сколько выявлено экономических преступлений, и какова их доля в общем количестве зарегистрированных правонарушений за текущий период 2025 года?