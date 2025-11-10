На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,8, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 17 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9, один из которых ощущался в населенных пунктах.

"За сутки произошло 9 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 4,9 до 5,8. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.