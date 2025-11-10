"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе

В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября.