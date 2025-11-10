"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе

https://ria.ru/20251110/kamaz-2053922636.html
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику. РИА Новости, 10.11.2025
КамАЗ с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику.
В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября.
Ранее компания сообщала, что окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства. По предварительной оценке, в декабре также ожидается пятидневная рабочая неделя.