Рейтинг@Mail.ru
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/kamaz-2053922636.html
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе - РИА Новости, 10.11.2025
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:45:00+03:00
2025-11-10T12:45:00+03:00
сергей когогин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17737/40/177374051_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5f0e0550fb5a45d1344f384682e04a44.jpg
https://ria.ru/20250722/avtovaz-2030550355.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17737/40/177374051_0:0:452:338_1920x0_80_0_0_31945abe23f4366c631a5c4236eadd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей когогин
Сергей Когогин
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе

КамАЗ с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику

© РИА Новости / СозиновАвтомобиль Камаз
Автомобиль Камаз - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Созинов
Автомобиль Камаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября вернулся к пятидневному рабочему графику.
В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. В конце октября компания сообщила, что по результатам заседания финкомитета генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября.
Ранее компания сообщала, что окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства. По предварительной оценке, в декабре также ожидается пятидневная рабочая неделя.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"АвтоВАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней
22 июля, 09:50
 
Сергей Когогин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала