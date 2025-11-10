Рейтинг@Mail.ru
В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"
Республика Саха (Якутия)
 
09:42 10.11.2025
В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"
В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"
Якутия в ноябре проведет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз", главной темой обсуждения экспертов ИТ-отрасли станет цифровое развитие Дальнего Востока
республика саха (якутия)
дальний восток
арктика
россия
технологии
дальний восток
арктика
россия
Ольга Фомченкова
дальний восток, арктика, россия, технологии
Республика Саха (Якутия), Дальний Восток, Арктика, Россия, Технологии
ЯКУТСК, 10 ноя – РИА Новости. Якутия в ноябре проведет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз", главной темой обсуждения экспертов ИТ-отрасли станет цифровое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"С 27 по 29 ноября в Якутске состоится IV федеральный форум "Цифровой Алмаз" — ключевое событие в сфере цифровых технологий на Дальнем Востоке России. Программа форума будет насыщенной. На пленарной сессии планируется обсуждение подходов к решению задач в области цифрового развития Дальнего Востока и Арктики, обозначенных президентом Российской Федерации: создание цифровой инфраструктуры и спутниковой связи на Дальнем Востоке и в Арктике; развитие логистики с покрытием интернета и связи; легитимные полеты: правовые зоны для беспилотников; поддержка высокотехнологичных производств: роботизация, искусственный интеллект, инженерный и креативный гений человека", - анонсирует пресс-служба.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время сессии Северный завоз: надежно, быстро, доступно на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Не только алмазы: Айсен Николаев рассказал о потенциале Якутии
5 сентября, 17:30
Отмечается, что всего в программу мероприятия вошли порядка 42 ключевых тем.
Примечательно, что в рамках четвертого цифрового форума запустят проект "Синергия Арктики - объединяя страну". Инфраструктурный проект будет направлен на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных населённых пунктах Якутии.
Также на форуме состоится открытие модулей научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Полярный", центра коллективного пользования с цехами металлообработки, аддитивных технологий, авиационного учебного центра, а также ознакомление с проектами резидентов НПЦ БАС "Полярный".
"Ожидается участие более 2 тысяч делегатов из России и зарубежных стран. Среди участников — ведущие операторы связи, производители оборудования и программного обеспечения", - рассказали организаторы.
Третий форум "Цифровой алмаз" собрал в 2024 году более 3600 представителей ИТ-отрасли из 70 регионов России и зарубежных стран. На полях форума было подписано 17 соглашений, а также состоялось множество встреч и переговоров.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Якутия анонсировала первый открытый международный рынок индустрии контента
21 июня, 16:36
 
Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАрктикаРоссияТехнологии
 
 
