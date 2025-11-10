В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"

ЯКУТСК, 10 ноя – РИА Новости. Якутия в ноябре проведет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз", главной темой обсуждения экспертов ИТ-отрасли станет цифровое развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 27 по 29 ноября в Якутске состоится IV федеральный форум "Цифровой Алмаз" — ключевое событие в сфере цифровых технологий на Дальнем Востоке России . Программа форума будет насыщенной. На пленарной сессии планируется обсуждение подходов к решению задач в области цифрового развития Дальнего Востока и Арктики , обозначенных президентом Российской Федерации: создание цифровой инфраструктуры и спутниковой связи на Дальнем Востоке и в Арктике; развитие логистики с покрытием интернета и связи; легитимные полеты: правовые зоны для беспилотников; поддержка высокотехнологичных производств: роботизация, искусственный интеллект, инженерный и креативный гений человека", - анонсирует пресс-служба.

Отмечается, что всего в программу мероприятия вошли порядка 42 ключевых тем.

Примечательно, что в рамках четвертого цифрового форума запустят проект "Синергия Арктики - объединяя страну". Инфраструктурный проект будет направлен на создание современной телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных населённых пунктах Якутии.

Также на форуме состоится открытие модулей научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Полярный", центра коллективного пользования с цехами металлообработки, аддитивных технологий, авиационного учебного центра, а также ознакомление с проектами резидентов НПЦ БАС "Полярный".

"Ожидается участие более 2 тысяч делегатов из России и зарубежных стран. Среди участников — ведущие операторы связи, производители оборудования и программного обеспечения", - рассказали организаторы.